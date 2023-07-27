27 июля 2023, 11:24
Предпринимателей и самозанятых Подмосковья пригласили на бесплатные бизнес-тренинги
Бесплатный тренинг по лидерству в рамках акселератора Финансового университета при правительстве России состоится 28 июля. К участию приглашаются предприниматели и самозанятые из Подмосковья.
На тренинге расскажут про типы лидеров и коммуникацию с коллективом. Эксперты объяснят, как личная харизма руководителя влияет на эффективность общего дела и как воспользоваться ею для повышения мотивации сотрудников.
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Участвовать в мероприятии могут все зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства в Подмосковье, а также самозанятые. Записаться на тренинг можно по ссылке.
Занятие пройдет по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Финансовый университет при правительстве России. Начало в 10:00, длительность курса — 4,5 часа.
Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
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Бизнес
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