Предпринимателей Балашихи наградили за борьбу с COVID-19. Они помогли жителям и врачам
В условиях коронавируса от организаций Балашихи поступило более трех миллионов рублей благотворительной помощи. Эти средства поддержали больницы и жителей.
Ситуация была очень непростая. Я с огромным удовольствием говорю слова благодарности — передайте их своим сотрудникам. Вся помощь, которая была оказана нашими предприятиями, позволила обеспечить стационары средствами защиты, а это спасенные жизниСергей Юров.
Участниками церемонии награждения стали около 40 человек. Мероприятие состоялось в стенах Научно-исследовательского инженерного института.
Например, средства помогли обеспечить оборудованием роддом в микрорайоне Саввино. Его оперативно перепрофилировали в инфекционное отделение. Сегодня учреждение уже вернулось в штатный режим работы.
Деньги для помощи поступали в территориальное объединение работодателей, рассказал председатель правления организации Игорь Смирнов.
Мы уже по заявкам медучреждений развозили индивидуальные средства защиты. Помогали. Подключились и малые предприятия — шили маски. Мы едины, это приятно. Всем огромное спасибо за поддержку и пониманиеИгорь Смирнов.
Игорь Смирнов организовал закупку и доставку хирургических халатов, респираторов, защитных экранов. Также безвозмездно передал больницам санитайзеры. Многие предприятия помогли продукцией собственного производства.