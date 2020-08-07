Предпринимателей Балашихи наградили за борьбу с COVID-19. Они помогли жителям и врачам

Предпринимателей из Балашихи наградили за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Благодарственные письма передал глава городского округа Сергей Юров. Получили их руководители местных предприятий.

В условиях коронавируса от организаций Балашихи поступило более трех миллионов рублей благотворительной помощи. Эти средства поддержали больницы и жителей.

Ситуация была очень непростая. Я с огромным удовольствием говорю слова благодарности — передайте их своим сотрудникам. Вся помощь, которая была оказана нашими предприятиями, позволила обеспечить стационары средствами защиты, а это спасенные жизни Сергей Юров.

Участниками церемонии награждения стали около 40 человек. Мероприятие состоялось в стенах Научно-исследовательского инженерного института.

Например, средства помогли обеспечить оборудованием роддом в микрорайоне Саввино. Его оперативно перепрофилировали в инфекционное отделение. Сегодня учреждение уже вернулось в штатный режим работы.

Деньги для помощи поступали в территориальное объединение работодателей, рассказал председатель правления организации Игорь Смирнов.

Мы уже по заявкам медучреждений развозили индивидуальные средства защиты. Помогали. Подключились и малые предприятия — шили маски. Мы едины, это приятно. Всем огромное спасибо за поддержку и понимание Игорь Смирнов.

Игорь Смирнов организовал закупку и доставку хирургических халатов, респираторов, защитных экранов. Также безвозмездно передал больницам санитайзеры. Многие предприятия помогли продукцией собственного производства.