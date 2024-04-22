Подмосковье 22 апреля 2024, 22:10 Предприниматель восстановит баню в Балашихе к 2025 году Телеканал «360»

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Бизнесмен из Балашихи ремонтирует заброшенный банный комплекс. Здесь будут отдельные помещения для мужчин и женщин. Также установят купель.

Предприниматель воспользовался региональной программой «Недвижимость за один рубль». Она позволяет арендовать недвижимость, износ которой свыше 80%, для будущего бизнеса за символическую сумму. Срок льготной аренды помещения — до10 лет, всего здания — до 15 лет. Отремонтировать недвижимость необходимо за полтора года. Если требуется реконструкция — за три года.

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В микрорайоне Заря восстанавливают бывший банный комплекс. Работы начали в феврале, открыть планируют в 2025 году. Летом откроется пункт по работе с электронными площадками на улице Свердлова. Проект также разрабатывают по программе «Недвижимость за один рубль».

«В Балашихе программа востребована у предпринимателей, для города это тоже хорошо- облагораживается его внешний облик», — рассказала заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации городского округа Балашиха Евгения Мельникова.

Программу «Недвижимость за один рубль» запустили по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в июне 2023 года.

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