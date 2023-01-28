28 января 2023, 13:54
Предприниматель в рубашке за 500 рублей потратил более 3 миллиардов на восстановление усадьбы Гребнево
В 2018 году владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев купил усадьбу Гребнево за 80 миллионов рублей. Архитектурный ансамбль XVIII-XIX веков последние 30 лет стремительно разрушался. В его реставрацию предприниматель вложил порядка трех миллиардов рублей, при этом сам Ковалев одевается скромно — в пиджаки за 1,5 тысячи и рубашки за 500 рублей.
Ремонт усадьбы стартовал осенью 2021 года. Уже сейчас огромный парк расчистили, появилась благоустроенная набережная Барского пруда. Руины главного дома законсервировали и огородили.
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Сам Ковалев заявил, что его вложения в усадьбу никогда не окупятся.
«Совершенно очевидно, что возрождение усадьбы Гребнево — это не коммерческая история <…> Но Гребнево — это моя любовь, мое дело, то, что останется после меня», — добавил Андрей Ковалёв.
Площадь усадьбы составляет почти 300 гектаров. Сейчас на территории работают 65 домиков для туристов, ресторан, пейнтбол, беседки для отдыха. К началу лета планируется построить магазины, воркауты и другие развлечения.
Реставрация рассчитана на 15 лет. Из трех миллиардов рублей два потратят на благоустройство и парки.
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