Подмосковье 13 декабря 2023, 10:42 Предприниматель подарил Союзу десантников из Клина 3D-принтер для производства экипировки в зону СВО Данила Кирьянов

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Союз десантников в Клину использует 3D-принтер для производства экипировки в зону СВО. На нем печатают «заряжайки» к автоматам Калашникова. Для эффективной работы один из предпринимателей округа купил для организации еще одно, более мощное устройство.

Производительности небольшого принтера с трудом хватало, чтобы изготавливать необходимое количество деталей. Из-за этого председатель совета Денис Филиппов обратился к жителям с просьбой помочь собрать средства на покупку еще одного аппарата.

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Более мощный принтер купил предприниматель Александр Артемьев, который ранее помогал в сборе гуманитарной помощи. Сейчас бизнесмен живет в Москве, однако родился и вырос в Клину и регулярно следит за новостями своей малой родины.

«Я учился здесь, в школе № 10. Здесь детство провел и юность, взросление прошло в Клину. Я вижу, что здесь собрались неравнодушные люди, которые пытаются помочь тем, кому сейчас это необходимо. Ну и я по мере своих возможностей пытаюсь помогать», — поделился он.

Новый принтер позволит ускорить производство пластиковых «заряжаек», а также наладить выпуск подсветок под прицелы для артиллерийской буссоли.

«На новом 3D-принтере, который нам привез Александр, мы планируем печатать корпуса для FPV-дронов, которые будут отправляться на специальную военную операцию для выполнения определенных задач», — рассказал Денис Филиппов.

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