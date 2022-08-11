Предприниматель из Раменского сэкономил 17 млн рублей после обращения к бизнес-омбудсмену

Предприниматель из Раменского округа нашел подходящий участок для организации производства оп переработке рыбы, однако на нем не было нужных коммуникаций. Он обратился за помощью производства к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу и смог сэкономить 17 миллионов рублей.

Руководитель приемной омбудсмена Алла Родина привлекла к решению проблемы администрацию округа и выехала на место. Оказалось, что подключить коммуникации там непросто из-за расположения участка. Предпринимателю предложили выбрать другое место по программе «Земля за рубль». Она позволит ему арендовать участок на три года по льготной цене. Выбор нового расположения для производства помогло сэкономить 17 миллионов рублей, которые бизнесмен мог бы потратить на покупку земли.

Уполномоченный по правам предпринимателей Владимир Головнев отметил, что вопрос решили быстро благодаря слаженной работе общественной приемной и администрации округа.

«В этом случае мы видим, как работает понятие „чуткой власти“. Когда глава заинтересован в поддержке и развитии экономики округа, в создании новых рабочих мест и эффективной реализации импортозамещающих проектов», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расширении географии программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней землю на льготных условиях могут получить фермеры региона.