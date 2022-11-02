Предприниматель из Подмосковья предложил включить цветоводство в список проектов импортозамещения | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:47 Предприниматель из Подмосковья предложил включить цветоводство в список проектов импортозамещения

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Встреча, на которой предприниматели озвучили депутатам Госдумы и Мособлдумы идеи по развитию отрасли, состоялась в Подмосковье. Например, одна из участниц предложила включить цветоводство в перечень направлений импортозамещения.

С такой инициативой выступила Юлия Красникова — владелец цветочной фермы в Подмосковье.

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По ее словам, включение цветоводства в перечень направлений импортозамещения необходимо для развития отрасли, возможности получать гранты и льготы.

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«Нам нужно это для того, чтобы мы могли претендовать на все меры поддержки и субсидии, в том числе на землю за один рубль», — сообщила девушка.

Вторая просьба коснулась грантов.

«Получить их могут представители, мне кажется, всех видов сельскохозяйственной деятельности, кроме тех, кто занимается цветоводством. Для нас выиграть даже небольшую сумму — отличное подспорье», — поделилась она.

Сейчас в перечень видов экономической деятельности в области импортозамещения включено 25 ОКВЭДов.

Депутаты рассмотрят предложение.

Именно в этом году по всей России начался проект «Предпринимательство». Его направили на мониторинг и контроль реализации некоторых мер, которые могут оказать большое влияние на работу самих бизнесменов. О том, как проект реализуется в Московской области, рассказал его координатор Сергей Двойных.

«Мы активно занимаемся реализацией проекта. И на сегодняшний день у нас уже в 27 муниципалитетах есть наши координаторы. Это и предприниматели, и лидеры общественного мнения. Их задача тонко чувствовать ситуацию на местах и понимать проблемы, которые есть у бизнеса, чтобы дальше уже совместно их решать и реализовывать наши инициативы», — сказал он.

В рамках этого проекта раз в квартал в Подмосковье проходит единый день приема предпринимателей. На такой встрече можно обсудить все самые актуальные вопросы, которые нужны для развития бизнеса в регионе. В Подмосковье в целом зарегистрировано более 403 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Самозанятых в регионе — порядка 440 тысяч человек.