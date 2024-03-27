Подмосковье 27 марта 2024, 12:18 Предприниматель из Мытищ передал квадроцикл для бойцов СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Предприниматель из Мытищ приобрел квадроцикл для участников специальной военной операции. Транспорт вместе с гуманитарной помощью отправят на передовую в ближайшее время.

Для лучшей маскировки квадроцикл перед отправкой раскрасили в камуфляж. Его по собственной инициативе приобрел предприниматель из Мытищ. Вскоре технику передадут военным на передовой. Это улучшит маневренность их передвижения и поможет в выполнении боевых задач.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее бойцам передали гуманитарную помощь от местного отделения партии «Единая Россия» и казачьего общества. С очередным конвоем на передовую отправили автомобильные запчасти, камеры для колес и ремкомплекты, средства шумоподавления, медицинские рюкзаки, бронежилеты и печки-буржуйки. Кроме того, военные получили весточки из дома и посылки от родных.

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