Подмосковье 12 июня 2023, 18:22 Предприниматель из Можайска отправит в зону СВО «буханку» с гуманитарной помощью

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Владелец танкового полигона под Можайском Андрей Мунтян организовал отправку гуманитарного груза в зону проведения СВО. Туда отправят «буханку».

На полигоне не позволят стрелять из танка, но посидеть за штурвалом дадут.

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«Танки — это практически музейный экспонат, но они на ходу. Постоянно эксплуатируются, обслуживаются. На самом деле полигон решает обширные задачи — это обучение и развлекательная часть программы, мы делаем множество разных реконструкций, у нас проходят разного рода съемки», — сообщил ответственный по танковому полигону Виталий Хахаев.

Директор проекта «Танк Маршрут» Андрей Мунтян организовал не только катание гражданского населения и обучение мобилизованных и добровольцев. Часть заработанных денег он направляет на фронт.

«Разведка нуждается в „буханках“, чтобы разведать сперва дорогу, посмотреть откуда, кто что смотрит. И после этого пустить колонну с топливом или с тем же гуманитарным грузом. Для начала гражданская машина должна проехать, чтобы обстановку увидеть», — заявил предприниматель.

Мунтян уже отправил в зону СВО две «буханки», готовит к отправлению третью. Ее загрузят гуманитарной помощью, а после отдадут бойцам.

«Мы отдадим ее в частные руки, это будет ЧВК. Попали под обстрел, у них пять машин вышли из строя, узнали об этой истории. Им нужно восстановить парк», — сообщил директор предприятия.

Буханки перед отправкой ремонтируют на полигоне, где есть гараж и специалисты. В машину загрузят вещи для госпиталя, памперсы для взрослых и влажные салфетки, которые передали фонды «Данила Брат» и «Илья Муромец».

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