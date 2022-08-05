Предприниматель из Лобни получил отсрочку по налогам благодаря бизнес-омбудсмену

Предприниматель из Лобни обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Из-за действия налоговых органов на его предприятии снизились оборотные средства и объем выпускаемой продукции.

Компания занимается производством холодильного и вентиляционного оборудования. По словам бизнесмена, сотрудники налоговых органов выставили поручения о взыскании задолженности, хотя ранее было принято решение приостановить такие операции. Предприниматель отметил, что это сильно увеличило риски неплатежеспособности предприятия.

«Это действие работников налоговой инспекции значительно увеличивает риски неплатежеспособности предприятия и, как следствие, невозможности дальнейшего производства оборудования и его реализации. Компания создает значительное количество рабочих мест на территории городского округа Лобня», — сказал бизнесмен.

Омбудсмен подключил к работе руководителя общественной приемной уполномоченного в Химках, Лобне и Долгопрудном Андрея Центерова. Благодаря слаженной работе проблему удалось решить. Он рассказал, что налоговая инспекция пошла навстречу и это сильно помогло предприятию.

«Мы понимаем, как непросто сейчас российскому бизнесу. Разорванные деловые связи, логистические цепочки, дополнительные производственные затраты и многое другое. А за плечами предпринимателя люди, которым нужно платить заработную плату, обеспечивать комфортные и безопасные условия труда», — подчеркнул он.

Центеров добавил, что с начала года приемная получила уже 40 обращений предпринимателей. Чаще всего это вопросы об оформлении документов, получении субсидий и споры с управляющими компаниями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Теперь предприниматели смогут сделать это сами по чек-листу.