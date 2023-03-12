Подмосковье 12 марта 2023, 22:17 Предприниматель из Краснознаменска начал строить школы в Мариуполе Фото: Татьяна Смирнова

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Владелец строительной компании из Краснознаменска Павел Капустин помог построить две школы в Мариуполе. Также бизнесмен активно помогает подразделениям ВС РФ в закупке и доставке амуниции и транспортных средств, направляя на это большую часть доходов.

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«К 1 сентября 2022 года мы сдали две школы в Мариуполе. Оснастили всем необходимым — парты, учебники, тетради. В среднем в месяц на восстановление уходит от одного до двух миллионов рублей. Хотелось бы больше, но пока есть только такая возможность», — поделился предприниматель.

Фото: Татьяна Смирнова

В честь бывшего ученика школы № 4 имени Г. К. Жукова открыли Парту Героя, хотя героем Павел себя не считает.

«Мы не герои — так и должно быть. Просто каждый из нас понимает, что там трудно. Помогать — это не значит что-то покупать. Письма школьников для солдат — это тоже помощь, это огромная радость и поддержка для них. Вот они — настоящие герои, а мы всего лишь их помощники. Когда надо — мы будем рядом», — поделился Павел Капустин с учениками 4 «Г» класса своей бывшей школы.

Фото: Татьяна Смирнова

Павел Капустин родился в Ставрополе, более 20 лет живет в Краснознаменске. Окончил военно-космическую академию имени Можайского, является офицером запаса. С 2015 года ведет предпринимательскую деятельность, с 2021 года стал владельцем и главой строительной компании.

«Делайте все на совесть и учитесь на совесть, и тогда у нашей страны и у вас будет будущее», — сказал бизнесмен.

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