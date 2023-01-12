12 января 2023, 13:56
Предприниматель из Коломны поможет в восстановлении Донбасса по итогам госзакупки
Максим Згара переехал в Коломну в 2014 году из ДНР. Он смог спасти часть оборудования по производству профлиста для заборов и крыш и возродил свою фирму в Подмосковье. Теперь он займется восстановлением малой родины.
Кроме производства профлиста, компания Максима занялась защитой водяных труб и насосных станций.
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«Данная система позволяет не отапливать помещение, их не нужно обрабатывать. Эти трубы не подвергаются коррозии, они являются необслуживаемой системой», — рассказал он.
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Максим сделал коммерческое предложение Минобороны и выиграл тендер. Скоро он отправился на Донбасс, чтобы помочь в восстановлении родного края.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
ДНР
Донбасс
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