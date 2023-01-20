Подмосковье 20 января 2023, 21:11 Предприниматель из Истры сохранил социально значимый бизнес благодаря омбудсмену Подмосковья

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В Истре предприниматель, арендующий муниципальную баню, едва не лишился бизнеса из-за неверно выстроенной системы водоучета в помещении. После обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу проблема была решена, а бизнес сохранен.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, предприниматель оформил в долгосрочную аренду муниципальную баню. Объект привели в порядок, баня пользовалась популярностью у жителей всех ближайших населенных пунктов. Ежедневно ее посещало более 100 человек. Проблема возникла из-за того, что обогрев помещения осуществлялся благодаря процессу циркуляции воды в трубах, а прибор водоучета при этом фиксировал данные, как потребляемую воду.

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В результате у бизнесмена образовался внушительный долг, и через некоторое время подача воды и отопления в помещении была отключена. Предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену в Московской области Владимиру Головневу. По его поручению к решению вопроса подключился руководитель общественной приемной уполномоченного в Истре Сергей Гуреев, после чего было инициировано проведение совместного приема в городской прокуратуре. В результате обращение было рассмотрено в пользу предпринимателя.

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Задолженность по оплате коммунальных платежей выплачена в рассрочку, а баня возобновила свою работу.

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