Подмосковье 12 мая 2023, 12:28 Предприниматель из Химок стал призером всероссийского конкурса «Стартап года»

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Предприниматель из Химок и руководитель Центра молодежного инновационного творчества и технопарка МГТУ имени Баумана стал призером всероссийского конкурса «Стартап года». Проект развивающих конструкторов «Роботрон» Олега Хачатурова занял третье место.

Организаторами конкурса «Стартап года» выступили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и региональный центр «Мой бизнес».

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После победы в конкурсе Олег Хачатуров стал сотрудничать с бизнес-наставником — инженером Сергеем Цыссом, чтобы проанализировать рынок и увеличить число покупателей.

«Мы обменялись опытом, мнением и взглядами. И самое важное — я увидел, как на других предприятиях проектируются экспонаты, как устроены процессы производства», — рассказал предприниматель.

Олег мечтает создать сообщество людей, которые занимаются конструкторами, и для этого разрабатывает сайт.

Сегодня в рамках проекта «Роботрон» выпускается более 100 моделей образовательных научно-инженерных конструкторов. Все они разрабатываются вместе с детьми и для детей.

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