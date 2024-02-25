Подмосковье 25 февраля 2024, 15:59 Предприниматель из городского округа Красногорск заплатит 927 тысяч рублей за мусорную свалку Министерство экологии и природопользования Московской области

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Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с предпринимателя 927 тысяч рублей за несанкционированную мусорную свалку на территории коттеджного поселка «Седьмая миля» в деревне Бузланово городского округа Красногорск. Судебное заседание состоялось по апелляционной жалобе бизнесмена.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, на территории коттеджного поселка, принадлежащего предпринимателю, сотрудники ведомства зафиксировали около двух тысяч квадратных метров различных отходов.

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«Эксперты рассчитали сумму ущерба, которая составила 927 тысяч рублей. Арбитражный суд Московской области по нашему иску вынес решение взыскать эту сумму с владельца, который не смог обеспечить сохранность земель», — рассказал Фирсов.

Предприниматель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, мотивировав ее тем, что участок он купил не для коммерческой деятельности, а также сослался на свое тяжелое финансовое положение. Однако апелляционный суд его аргументы не убедили, и он оставил прежнее решение в силе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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