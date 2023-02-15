Подмосковье 15 февраля 2023, 23:37 Предприниматель из Бронниц наладил выращивание тюльпанов в теплице миллионными тиражами

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Бизнесмен из Бронниц Санта Трибунская рассказала, какой сорт тюльпанов разойдется весной самым большим тиражом. В тепличном комплексе под ее руководством выращивают три миллиона цветов. За подробностями отправился корреспондент «360».

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«Сейчас у нас в теплице 65 сортов, мы выращиваем три миллиона тюльпанов, из 65 сортов 55 — основные», — рассказала руководитель тепличного комплекса Санта Трибунская.

В комплексе все автоматизировано по максимуму. Цветам это только на пользу. Как отмечает Санта, чем больше тюльпан трогают руками, тем хуже качество цветка.

Сейчас задача сотрудников — успеть подготовить первую в году партию для отправки по стране. Это самые ранние тюльпаны, именно их будут дарить мужчины любимым женщинам на главный весенний праздник.

«Они уезжают у нас 21 февраля. Первая отгрузка у нас — Омск, Красноярск и Калининград. Первые три отгрузки, самые дальние», — рассказывает Санта Трибунская.

Руководитель цветочного бизнеса рассказала, что один из самых популярных в стране сортов — «Стронгхолд», это крупные желтые тюльпаны.

«Три основных цвета — это красный, розовый, желтый. Дальше берут двухцветку и дальше берут и фиолетовые, белые, и самые последние — это бахромчатый, пионовидный, потому что они дороже», — уточнила Санта Трибунская.

Все это богатство — итог почти десятилетнего труда. Начинала бизнесмен, просто покупая и продавая чужие растения, потом попробовала растить сама — и все сложилось успешно и масштабно.

Смотрите подробности — в сюжете «360».