Подмосковье 28 марта 2023, 13:41 Предприятиям Подмосковья стали доступны займы до 200 миллионов рублей

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Подмосковным предприятиям стали доступны займы в размере до 200 миллионов рублей. Ранее эти суммы достигали 100 миллионов. Данное решение принял наблюдательный совет федерального Фонда развития промышленности.

Такой формат софинансирования возможен в рамках федеральных программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда». Ожидается, что увеличение максимальной планки займов по совместным программам поспособствует более эффективному использованию средств региональных фондов развития промышленности.

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«Средняя сумма льготных займов федерального ФРП по наиболее востребованным программам — „Проекты развития“ и „Комплектующие изделия“ — в 2022 году составила 206 миллионов рублей», — отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

На данный момент Фонд развития промышленности России одобрил займы более 40 инвесторам Подмосковья, реализующим проекты импортозамещения.

«С 2022 года уже 43 проекта импортозамещения, запланированных к реализации на территории Подмосковья, получили одобрение ФРП РФ на предоставление льготных кредитов. При этом 26 инвесторов уже получили средства фонда на общую сумму 31,2 миллиарда рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, наблюдательный совет ФРП принял решение распространить на все регионы России условия софинансирования проектов по совместным программам с РФРП. Так, федеральный фонд предоставит 90% займа, а региональный — 10%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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