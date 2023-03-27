Подмосковье 27 марта 2023, 10:51 Предприятиям Подмосковья напомнили о программе помощи для улучшения производительности Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Сотрудники почти 40 предприятий Подмосковья прошли обучение на Фабрике производственных процессов. Там они самостоятельно искали решения для повышения производительности труда. Полученный опыт они смогут внедрить в работу своих компаний.

Как рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, фабрика процессов заработала летом прошлого года. За это время в программе поучаствовали 388 сотрудников подмосковных компаний.

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«Программу ведут специалисты Регионального центра компетенций Московской области, которые также делятся с участниками своим опытом внедрения решений, направленных на рост производительности труда. Уникальные навыки, которые получают участники фабрики процессов, позволяют повышать эффективность работы наших подмосковных предприятий», — отметила она.

Участие в программе могут принять компании, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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