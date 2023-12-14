Подмосковье 14 декабря 2023, 08:14 Предприятия Солнечногорска создали порядка 1300 рабочих мест в 2023 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Девять инвестиционных проектов реализовали в Солнечногорске в 2023 году. Это позволило создать в округе 1277 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в новые проекты составил более семи миллиардов рублей. Это на 5,4 миллиардов рублей больше по сравнению с 2022 годом.

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Один из самых крупных проектов — вторая и третья очередь производственно-складского комплекса формата Light Industrial в индустриальном парке «Есипово». Объем инвестиций составил 1,38 миллиарда рублей. Там создадут 385 рабочих мест. Отметим, что заполняемость индустриального парка на сегодняшний день достигает 82,5%.

Вскоре приступят к реализации другого большого инвестиционного проекта. Минпромторг Российской Федерации и ООО «Гормаш глобал» построит предприятие по производству горно-шахтных машин. Для этого уже выделе участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Инвесторы продолжают делать выбор в пользу Солнечногорска. <…> По поручению губернатора мы продолжаем работу по наращиванию инвестиционного потенциала. Рост доходов бюджета важен для гармоничного и динамичного развития округа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Планируется, что с 2023 по 2026 год на территории городского округа Солнечногорск реализуют 69 инвестиционных проектов на сумму более 95 миллиардов рублей. Предприятия создадут более 14 тысяч новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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