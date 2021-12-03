Итальянский шеф-повар высоко оценил колбасы подмосковного предприятия «СолеРамичи»

В Солнечногорске находится известное на всю страну предприятие «СолеРамичи», которое производит итальянские колбасы и деликатесы. «360» побывал на производстве и проверил, насколько продукты действительно традиционные — их продегустировал коренной итальянец, шеф-повар Пиеранджело Карбонара. Он отметил, что колбасы действительно такие, как на его родине.

Пиеранджело знает, о чем говорит. Он открыл рестораны в Италии и Германии, а 12 лет назад переехав в Россию, создал уже три ресторана в Москве и области. На «СолеРамичи» он оценил сыровяленые колбасы, деликатесы в белой плесени, продукты с винами, перцем, орехами.

Поддерживает предприятие Мининвест: в этом году «СолеРамичи» победило в конкурсе Московской области и получило 10 млн рублей на покупку оборудования. Таким образом удастся повысить производительность и расширить поставки, особенно это коснется Московского региона.

Журналистов познакомили с самим процессом производства. Сырье для колбас не замороженное, а охлажденное — по итальянской технологии. «Мясо у нас двух ведущих российских производителей. Мы работаем на охлажденном сырье, как это делают и в Италии», — говорит Роман Марченко, генеральный директор компании.

Потом к мясу примешивают соли, специи и стартовые культуры. Затем фарш заливается в оболочку. После формовки на колбасу наносят раствор благородной плесени, после чего продукт будет ферментироваться и сушиться. Это делается в специальных камерах, где созданы особые условия для каждого сорта.

Процесс в среднем занимает 60 дней. Потом колбасу отправляют в камеру созревания. Когда продукт готов, его обязательно оценивают эксперты, и только после всех этих процедур он попадает на прилавки.