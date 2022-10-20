Подмосковные предприятия смогут получить помещения на льготных условиях | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 10:09 Подмосковные предприятия смогут получить помещения на льготных условиях

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Подмосковье готово предложить предпринимателям помещения для приобретения по льготной программе. Реализацию меры поддержки обсудили на конференции «Промышленная ипотека: время новых возможностей».

Программу запустили в России в сентябре. Ее смогут получить предприятия на семь лет, а максимальная сумма кредита составит 500 миллионов рублей. Ставка для инновационных технологических компаний составит 3%, для других — 5%.

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Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных рассказал, что правительство получает больше количество предложений по совершенствованию проекта.

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«Уверен, что с учетом поступающей обратной связи мы сделаем промышленную ипотеку еще удобнее как для промышленников, так и для кредитных организаций», — отметил он.

Сейчас промышленная ипотека действует только на готовые помещения и не распространяется на объекты, которые находятся в процессе стройки или ремонта. Позже проект доработают, чтобы сделать его более гибким и доступным для бизнеса.

Сейчас в Подмосковье работают 22 площадки для размещения производств, которые входят в программу промипотеки. Как рассказала зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, это около 117 миллиардов рублей инвестиций и свыше 27 тысяч рабочих мест.

«На сегодняшний день у нас уже реализовано три таких проекта. Еще одной своей задачей мы видим необходимость раскачать спрос на промышленную недвижимость, что позволило бы ускорить запуск новых производств, тогда и появилась идея промышленной ипотеки», — поделилась она.

Участниками программы станут 12 российских банков. О необходимости такой поддержки рассказали и застройщики. Так, соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин отметил, что бизнесу необходимы коллаборация индустриальной и коммерческой недвижимости, социальная структура и сервисы.

«Именно эти факторы и формируют благоприятную среду для работы предприятий, требующих новых качественных площадей и качественных услуг», — подчеркнул он.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила около 90%.