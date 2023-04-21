Подмосковье 21 апреля 2023, 14:32 Предприятия Сергиева Посада почти на 20% увеличили выпуск продуктов питания с начала года Unsplash

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Министр экономики Подмосковья Наталия Масленкина сообщила о динамике развития Сергиево-Посадского городского округа в январе и феврале 2023 года. Улучшения показателей удалось добиться во многих отраслях, в том числе в производстве продуктов питания.

За два первых месяца года предприятия и компании Сергиева Посада произвели на 35,8% больше товаров и услуг, чем годом раньше. Объем выпущенных в городском округе продуктов питания оказался выше на 19,3%. Хозяйства предоставили на рынок более 850 тонн мяса, 8,3 тысячи тонн молока и 5,8 миллиона штук яиц.

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Оборот розничной торговли вырос на 6,9%. С начала года в округе открылись четыре новых сетевых магазина и появилось более 700 квадратных метров дополнительных торговых площадей.

Объем инвестиций за 2022 год составил 17,8 миллиарда рублей — это в два раза больше, чем было в 2021-м. В Сергиевом Посаде реализуются крупные инвестиционные проекты птицеводческого комплекса, завода по производству коммунального оборудования, производства изделий из ячеистого бетона.

В 2022 году в Сергиево-Посадском округе было создано более 1700 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени.

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