10 февраля 2023, 23:50
Предприятия Протвина после слияния с Серпуховым получат дополнительные налоговые льготы
Объединение Протвина, Пущина и Серпухова позволит создать особую экономическую зону. Тогда предприятия расширенного округа, в том числе и Протвина, получат особые льготные преференции.
«Налог на прибыль этих организаций составит в первые пять лет 2%, следующие пять лет — 7%, последующие 45 лет — 15,5%», — заявила замдиректора МКУ «Управление по инвестиционному развитию» Протвина Анна Белоусова.
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Она добавила, что налогами не будут облагаться имущество, земли и транспорт предприятий нового научного кластера.
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Белоусова посчитала, что расширенный округ будет иметь больше возможностей для расширения научной деятельности.
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