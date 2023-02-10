Подмосковье 10 февраля 2023, 23:50 Предприятия Протвина после слияния с Серпуховым получат дополнительные налоговые льготы

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Объединение Протвина, Пущина и Серпухова позволит создать особую экономическую зону. Тогда предприятия расширенного округа, в том числе и Протвина, получат особые льготные преференции.

«Налог на прибыль этих организаций составит в первые пять лет 2%, следующие пять лет — 7%, последующие 45 лет — 15,5%», — заявила замдиректора МКУ «Управление по инвестиционному развитию» Протвина Анна Белоусова.

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Она добавила, что налогами не будут облагаться имущество, земли и транспорт предприятий нового научного кластера.

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Белоусова посчитала, что расширенный округ будет иметь больше возможностей для расширения научной деятельности.

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