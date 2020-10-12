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    12 октября 2020, 09:58

    Еще 6 предприятий Подмосковья получили льготные займы на создание рабочих мест и закупку техники

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала этого года предприятия Подмосковья получили в областном Фонде развития промышленности льготные кредиты на 330 миллионов рублей. Займы выделили уже шести компаниям.
    Еще 6 предприятий Подмосковья получили льготные займы на создание рабочих мест и закупку техники

    Это помогает бизнесу Подмосковья развиваться и расширять свое производство, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, организации благодаря такой поддержке закупают современное оборудование и создают новые рабочие места.

    В рамках проектов, поддержанных фондом в этом году, в Подмосковье создадут более 210 рабочих мест с достойной зарплатой

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, вложения в проекты, которые уже получили займы, составят 2,7 миллиарда рублей. В фонде поддержали компании из разных отраслей. Среди них производство кондитерских изделий, порошковых красок и не только.

    Еще 6 предприятий Подмосковья получили льготные займы на создание рабочих мест и закупку техники | Изображение 1

    Это предприятия из Орехово-Зуева, Щелкова, Богородского округа и многих других.

    Займы Фонда развития промышленности Подмосковья доступны со ставкой от 1 до 5% годовых. Сумма — от 20 до 150 миллионов рублей. Подробности можно узнать на сайте.