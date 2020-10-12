Еще 6 предприятий Подмосковья получили льготные займы на создание рабочих мест и закупку техники
Это помогает бизнесу Подмосковья развиваться и расширять свое производство, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По ее словам, организации благодаря такой поддержке закупают современное оборудование и создают новые рабочие места.
В рамках проектов, поддержанных фондом в этом году, в Подмосковье создадут более 210 рабочих мест с достойной зарплатойЕкатерина Зиновьева.
По ее словам, вложения в проекты, которые уже получили займы, составят 2,7 миллиарда рублей. В фонде поддержали компании из разных отраслей. Среди них производство кондитерских изделий, порошковых красок и не только.
Это предприятия из Орехово-Зуева, Щелкова, Богородского округа и многих других.
Займы Фонда развития промышленности Подмосковья доступны со ставкой от 1 до 5% годовых. Сумма — от 20 до 150 миллионов рублей. Подробности можно узнать на сайте.