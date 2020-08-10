В этом году VIII международная премия «Малая энергетика — большие достижения» будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

«Энергетика — важнейшая системообразующая отрасль для всего мира. Международная премия „Малая энергетика — большие достижения“ закрепила за собой статус авторитетного отраслевого конкурсного проекта, стимулирующего развитие и конкурентоспособность предприятий энергетической отрасли. За семь лет в конкурсе приняли участие более 500 компаний и персон. Мы надеемся, что в этом году ведущие региональные энергетические компании также примут участие и получат свою „Золотую молнию“», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Одним из существенных нововведений конкурса этого года является запуск электронной системы сбора заявок на обновленном сайте проекта. С помощью данной платформы будет осуществляться и экспертиза конкурсных проектов членами международного экспертного совета по присуждению премии. В его состав входят известные российские ученые и ведущие отраслевые эксперты, в том числе вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, заведующий лабораторией Института теплофизики СО РАН, академик РАН Сергей Алексеенко, директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов, член совета директоров АО «KEGOC» Доминик Фаш, руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов, исполнительный вице-президент корпорации «Фортума» Александр Чуваев, главный редактор онлайн-издания «Геоэнергетика.ру» Борис Марцинкевич и многие другие.

Экспертиза работ членами Экспертного совета будет осуществляться до 17 ноября, по результатам которой будут определены победители. Их имена станут известны на торжественной церемонии вручения премии, которая в этом году пройдет в декабре в штаб-квартире Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Москве. Все победители получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами.

Международную премию «Малая энергетика — большие достижения» вручают с 2013 года, сегодня она является авторитетной площадкой для презентации передовых проектов в сфере малой распределенной энергетики. Официальную поддержку проекту оказывают комитет по энергетике Госдумы РФ и Министерство энергетики России. Организатором конкурса выступает Ассоциация малой энергетики, соорганизатором — общественная организация «Деловая Россия».