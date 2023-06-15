Подмосковье 15 июня 2023, 09:48 Предприятия Подмосковья получили 7 наград на всероссийском конкурсе торговли Источник фото: администрация г.о. Подольск

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Семь представителей торговли из Подмосковья заняли призовые места на конкурсе «Торговля России 2023». В числе лучших названы рынки, торговые точки и фуд-корты.

В номинации «Лучший нестационарный торговый объект» награды получили четыре павильона из Одинцовского, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского городских округов. Торговый центр в Балашихе стал победителем в номинации «Лучший объект фастфуда». Одним из лучших розничных рынков России стал «Южный рынок» в Подольске. «Лучшим мобильным торговым объектом» признаны точки производителя мороженого Alcreme из Можайского округа.

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«Торговля в регионе развивается, и мы создаем максимально комфортные условия для работы бизнеса. Победа такого большого числа участников от Подмосковья на всероссийском конкурсе, где конкуренция очень высока, это еще один повод для гордости», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Конкурс «Торговля России» организован федеральным министерством промышленности и торговли. В 2023 году заявки на участие подали 1477 предприятий.

Подмосковье подпишет 36 инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ, в том числе с зарубежными компаниями, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это принесет свыше 18 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.