Подмосковье 15 ноября 2022, 11:13 Предприятия Ногинска передали гуманитарную помощь мобилизованным

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Очередной пакет гуманитарной помощи получили мобилизованные, которые проходят обучение на территории учебного полигона военной академии имени Петра Великого в Ногинске. Медикаменты, жилеты и квадрокоптер приобрели для бойцов на средства, собранные предприятиями Богородского округа.

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Акция по сбору гуманитарной помощи продолжается в Богородском округе. На этот раз к сотрудникам предприятия «Ногинский водоканал» присоединились двое бизнесменов и работники компаний «НПТО ЖКХ», «Газпромбанк», «Ногинсктрастинвест», «Альфа», «СК-4» и «ТВС». Они собрали средства, на которые закупили необходимое для ребят оборудование.

14 ноября мобилизованные получили медицинские наборы, в составе которых есть лекарства, препараты, устройства для экстренного переливания крови, бинты, катетеры и другие необходимые предметы. Также бойцам передали разгрузочные жилеты и квадрокоптер, который поможет им в зоне СВО. Туда парней направят после обучения.

Посылки передал генеральный директор компании «Коммунальные системы Московской области» Игорь Берняков. Вместе с ним к мобилизованным приехал представитель Богородского благочиния, который обратился к ребятам с напутственным словом.

По статистике, подмосковные жители стали реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Если сначала было по 50 тысяч сообщений и звонков каждую неделю, то сейчас их около пяти тысяч.

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