«Наукоград Дубна. Здесь все начиналось в 50-е годы. Уникальные люди и уникальные технологии прижились. Благодаря президентской программе, сфера развивается — предприятия, которые работают на территории Дубны, уникальны. В свое время здесь федеральным решением была образована свободная экономическая зона. Сейчас там работают уже 170 резидентов», — рассказал Андрей Воробьев.

Он объяснил, что это важно, поскольку все разработки технологического университета в Дубне, все открытия и инновации находят применение именно в особой экономической зоне.

Там инновационные предприятия. Там формируются налоги, рабочие места. Сегодня мы разговаривали с главой и с учеными, которые работают в Дубне. Главная задача здесь — начать строить новые дома, потому что приезжают уникальные специалисты Андрей Воробьев.

Их, по словам Воробьева, привлекают для работы на разных предприятиях, в том числе и в институте ядерных исследований. А значит, важно обеспечить сотрудников комфортными условиями.

«У нас существует программа в Дубне. Мы будем здесь и жилье строить, и благоустройством заниматься», — добавил Воробьев.

Губернатор напомнил, что университет в Дубне вошел в сотню лучших вузов страны. И каждый год он поднимается в рейтинге.

Уникальная площадка. Институт и предприятия — это и мозг, и сердце Дубны. А свободная экономическая зона — это как раз то, что позволит городу дальше развиваться Андрей Воробьев.

Сегодня здесь живет около 70 тысяч человек. Губернатор отметил, что «очевиден потенциал роста». При этом рабочие места дает и Центр обработки данных в Дубне. Там, по словам Воробьева, работают умные, грамотные и профессиональные люди.

«Цифры сегодня рулят миром. Очень часто мы это понимаем, слышим. Не выходя из дома, ты можешь получить самые разные услуги. Чтобы это все работало, нужна компьютеризация. Нужно то, что мы видим сегодня в этом зале. Это важно и для пандемии. Да и вообще, в нашей жизни все больше и больше онлайн-услуг. Начиная с пиццы и заканчивая сдачей налоговой декларации», — заключил Воробьев.

С губернатором согласился и премьер-министр России Михаил Мишустин, который также присутствовал на церемонии запуска ускорителя.