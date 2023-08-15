Подмосковье 15 августа 2023, 17:03 Предприятия Лобни отгрузили продукцию более чем на 45 миллиардов рублей за полгода Unsplash

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Объем отгруженной продукции предприятиями Лобни превысил 45 миллиардов рублей за полгода. Основа экономики округа — промышленное производство. За указанный период темп роста составил 19,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина заявила, что оборот розничной торговли вырос на 6,3% — до восьми миллиардов рублей, при этом доля интернет-торговли оказалась на уровне 6,9%.

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Ситуация на рынке труда остается стабильной: среднемесячная заработная плата в округе по итогам шести месяцев превысила 116 тысяч рублей, показав прирост 9,6%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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