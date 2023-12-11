11 декабря 2023, 14:29
Предприятия Красногорска отгрузили продукцию на 429 миллиардов рублей за 10 месяцев
Экономика Красногорска сохраняет положительную динамику. Так, за десять месяцев предприятия округа отгрузили продукцию собственного производства на 429 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду 2022 года составил 102,3%. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
За указанный период борот розничной торговли вырос в 1,4 раза до 240,6 миллиарда рублей. В сентябре прибыль крупных и средних предприятий Красногорска увеличилась до 123,7 миллиарда рублей.
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Отмечается, что на рынке труда в округе сохраняется положительная динамика. Среднемесячная начисленная зарплата работников выросла на 11,8%, составив 110,3 тысячи рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.
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Красногорск
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