Подмосковье 11 декабря 2023, 14:29 Предприятия Красногорска отгрузили продукцию на 429 миллиардов рублей за 10 месяцев Unsplash

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Экономика Красногорска сохраняет положительную динамику. Так, за десять месяцев предприятия округа отгрузили продукцию собственного производства на 429 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду 2022 года составил 102,3%. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

За указанный период борот розничной торговли вырос в 1,4 раза до 240,6 миллиарда рублей. В сентябре прибыль крупных и средних предприятий Красногорска увеличилась до 123,7 миллиарда рублей.

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Отмечается, что на рынке труда в округе сохраняется положительная динамика. Среднемесячная начисленная зарплата работников выросла на 11,8%, составив 110,3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.

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