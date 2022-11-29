Подмосковье 29 ноября 2022, 20:53 Предприятия Королева сократят время разработки новых деталей за счет 3D-печати промобразцов

Читать 360tv в

Первый в России Центр аддитивного производства и лазерных технологий появился в Королеве. Он поможет предприятиям наукограда сократить время разработки новых деталей за счет 3D-печати промобразцов.

Аддитивные технологии — направление, связанное с 3D-печатью. Оно стремительно набирает популярность и уже находит применение в промышленности.

Реклама

«Там есть уникальное оборудование, которое позволяет в разы сэкономить. Наши предприятия и все промышленные предприятия нашего города смогут обращаться в Центр, чтобы делать свои промобразцы. Это будет в разы дешевле, чем налаживать для этого большую линию производства», — рассказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Реклама

Оборудование для Центра было получено по двум федеральным программам. Финансирование в рамках каждой составило около 50 миллионов рублей.

«Заявка в прошлом году нами защищалась в Министерстве образования РФ, и мы заняли первое место. Мы соединили ряд программ в одном помещении. Сейчас там находится самое лучшее [оборудование из того], что нужно для [создания] такого Центра протитипирования аддитивных технологий», — отметил глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».