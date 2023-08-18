Подмосковье 18 августа 2023, 10:56 Предприятия из Серпухова представили свои разработки на международном форуме «Армия» Пресс-служба губернатора Московской области

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Три организации из Серпухова принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Это Институт инженерной физики, филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и акционерное общество «Ратеп».

Институт инженерной физики традиционно выступает официальным партнером и активным участником форума. На своем стенде учреждение представило инновационные разработки в области навигации, медицины, биотехнологий, защиты безопасности жизнедеятельности, а также специальное снаряжение с системой автономного электрообогрева.

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Гости смогли узнать, как производится отечественный лекарственный препарат «Тамерон» и познакомились с новинкой — оборудованием для оперативного анализа ДНК из любых биологических материалов в полевых условиях, а также для определения биологических загрязнений почвы и источников воды.

«Берет гордость за то, что Серпухов — это кузница не только офицерских кадров, <…>, но и научная гордость всей Российской Федерации. Разработки, которые созданы Институтом инженерной физики, нашли реализацию и большой спрос в нашей [стране]», — отметила заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Специалисты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого представили статическую экспозицию вооружения, военной и специальной техники. В числе экспонатов — сверхпроводящий электрокинетический накопитель энергии и система активного мониторинга комплексной безопасности объектов высшей категории.

Акционерное общество «Ратеп» из Серпухова представляло демонстрационный центр концерна «Алмаз — Антей». Предприятие занимается разработкой вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил вклад региона в оборонно-промышленный комплекс России.

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