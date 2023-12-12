Подмосковье 12 декабря 2023, 12:56 Предприятия Истры отгрузили товары почти на 150 миллиардов рублей с января по октябрь Unsplash

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Предприятия Истры отгрузили товаров почти на 150 миллиардов рублей за десять месяцев 2023 года. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 110,3%.

Как рассказали в министерстве экономики и финансов Подмосковья, 73% отгруженной продукции на сумму 109 миллиардов рублей пришлось на обрабатывающую промышленность.

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За период с января по октябрь по сравнению с 2022-м годом на 6% вырос оборот розничной торговли и достиг 49 миллиардов рублей. При этом доля интернет-продаж составила 5,9%.

Прибыль крупных и средних предприятий превысила 24 миллиарда рублей, что на 37,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Инвестиции в основной капитал составили 19 миллиардов рублей, из которых 42% пришлось на машины и оборудование.

Рост показали и сельхозпредприятия, которые за десять месяцев отгрузили четыре тысячи тонн молока.

Положительную динамику отметили на рынке труда. Среднемесячная начисленная заработная плата в Истре увеличилась до 90,8 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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