Подмосковье 30 мая 2023, 16:19 Предприятия Электростали отгрузили товары на 33 миллиарда рублей в первом квартале этого года Министерство благоустройства Московской области

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В первом квартале 2023 года предприятия Электростали увеличили объем отгрузки товаров до 33,6 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в министерстве экономики и финансов Московской области.

«Наибольшую поддержку росту оказали обрабатывающие производства (рост в 2,5 раза), гостиничная деятельность и общепит (+25,4%), деятельность в области информации и связи (+24,5%), а также профессиональная, научная и техническая сферы (рост в девять раз)», — сообщила министр Наталия Масленкина.

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Также объемы увеличились на 64,8% на обрабатывающих металлургических предприятиях, на производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 75,2% и пищевых продуктов — на 52,6%.

Обороты розничной торговли в Электростали достигли 7,6 миллиарда рублей, что на 2% больше прошлогодних показателей. Объемы оптовой торговли упали на 5,4% — до шести миллиардов рублей.

С января по февраль среднемесячная зарплата в округе увеличилась почти в два раза и составила в среднем 105,6 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья.

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