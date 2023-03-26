26 марта 2023, 04:28
Предприятия Егорьевска по производству пластмассы объединились для подготовки молодых специалистов
Пять предприятий Егорьевска объединились, чтобы подготовить молодых специалистов. Студенты учатся в местном техникуме. Сами компании занимаются производством пластмассы.
Речь идет о «Бытпласте», РТП, «БРиК-Полимер», «Остендорфе» и «Менсен Пакаджинге».
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«Было принято консолидированное решение между пятью компаниями о том, что нам необходимо создать специальные классы для обучения ребят нужным нам профессиям. Например, наладчик термопластавтомата», — сообщил технический директор компании «Бытпласт» Сергей Мокров.
Также предприятия привлекли двух поставщиков для покупки оборудования, на котором проходит обучение.
На базе техникума создали отдельное помещение, так называемый учебный центр. В него вложили порядка 16 миллионов рублей. Он предназначается как для студентов, так и для работников компаний, которые будут проходить переобучение.
Однако в воспитании востребованных специалистов участвуют не только пять предприятий.
«У нас заключен 41 трехсторонний договор между техникумом, студентами и предприятиями. Направляем ребят на производственную практику, а выпускников — уже на трудоустройство в эти компании», — сообщила директор техникума Лидия Астрова.
Набор на обучение новой профессии начнется 1 сентября. Уникальность проекта заключается в том, что студенты будут учиться работать на реальном оборудовании.
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Егорьевск
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