Подмосковье 26 марта 2023, 04:28 Предприятия Егорьевска по производству пластмассы объединились для подготовки молодых специалистов Юлия Андросова

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Пять предприятий Егорьевска объединились, чтобы подготовить молодых специалистов. Студенты учатся в местном техникуме. Сами компании занимаются производством пластмассы.

Речь идет о «Бытпласте», РТП, «БРиК-Полимер», «Остендорфе» и «Менсен Пакаджинге».

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«Было принято консолидированное решение между пятью компаниями о том, что нам необходимо создать специальные классы для обучения ребят нужным нам профессиям. Например, наладчик термопластавтомата», — сообщил технический директор компании «Бытпласт» Сергей Мокров.

Также предприятия привлекли двух поставщиков для покупки оборудования, на котором проходит обучение.

На базе техникума создали отдельное помещение, так называемый учебный центр. В него вложили порядка 16 миллионов рублей. Он предназначается как для студентов, так и для работников компаний, которые будут проходить переобучение.

Однако в воспитании востребованных специалистов участвуют не только пять предприятий.

«У нас заключен 41 трехсторонний договор между техникумом, студентами и предприятиями. Направляем ребят на производственную практику, а выпускников — уже на трудоустройство в эти компании», — сообщила директор техникума Лидия Астрова.

Набор на обучение новой профессии начнется 1 сентября. Уникальность проекта заключается в том, что студенты будут учиться работать на реальном оборудовании.

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