Подмосковье 19 июня 2023, 15:43 Предприятия Бронниц увеличили производство товаров и услуг на 40% с начала года Минблаго МО

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Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина рассказала об экономическом росте Бронниц в первые четыре месяца года. Предприятия городского округа произвели на 40% больше товаров и услуг, чем за такой же период в 2022-м.

С января по апрель крупными и средними предприятиями Бронниц отгружено товаров и услуг на сумму 8,1 миллиарда рублей. Темп роста составил 140,3% к аналогичному периоду 2022 года. Хороший рост показала в том числе промышленность — темп роста выпуска товаров составил 128,5%.

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В округе динамично развиваются разные форматы торговли. Оборот розницы по итогам января — апреля увеличился на 14,3% и достиг 2,4 миллиарда рублей.

По итогам первого квартала средняя начисленная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 65,323 тысячи рублей, что на 11,2% выше данных прошлого года.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.