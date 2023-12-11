Подмосковье 11 декабря 2023, 17:19 Предприятия Богородского округа отгрузили товары более чем на 248 миллиардов рублей за 10 месяцев Пресс-служба Богородского г.о.

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С января по октябрь этого года крупные и средние предприятия Богородского городского округа отгрузили товары на общую сумму 248 миллиардов рублей. За год рост показателя достиг 122%, сообщили в министерстве экономики и финансов Московской области.

Больше других в данной сфере выросли обрабатывающие производства — на 23,3%, компания, оказывающие услуги по транспортировке и хранению, — 11,6% и строительные организации — рост в 2,6 раза.

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«За десять месяцев текущего года оборот розничной торговли в округе превысил 55 миллиардов рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошедшего года составил 126,2%. В общем объеме оборота розницы доля Интернет-торговли достигла 6,4%», — уточнили в министерстве.

За девять месяцев этого года инвестиции в капитал составили более 26 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше прошлого года. При этом более 50% инвестиций направили на закупку машин и оборудования.

За 10 месяцев 2023 года сельхозпредприятия Богородского округа отгрузили свыше 372 тонн крупного рогатого скота и 8,6 тысячи тонн молока. Средняя зарплата в муниципалитете составила свыше 84 тысяч рублей. За год она выросла на 121%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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