facebook_pixel
    27 сентября 2020, 16:05

    Предприятие выплатит компенсации пострадавшим при обрушении надземного перехода в Ступине

    Анастасия Калинина

    Гражданам Киргизии, пострадавшим при обвале надземного перехода в Ступине, компания выплатит компенсацию. Об этом заявила первый секретарь посольства Киргизии Алмаш Алтымышева.

    В посольстве подтвердили, что при крушении все пострадавшие — граждане Киргизии. Четыре из 51 человека находятся в тяжелом состоянии.

    «Сейчас выехали на место несколько консулов, также представители МВД Киргизии и госмиграции. Руководство фирмы заверили сотрудников посольства, что будет оказана материальная помощь. И ведется работа со страховыми компаниями, чтобы медицинскую страховку сделать на покрытие лечения», — передает «Подъем» слова Алтымышевой.

    По ее словам, есть версия, что пострадавшие работали в компании нелегально. Но этим вопросом специалисты займутся отдельно. Пока официальной информации о причинах обрушения нет.

    Ранее врач Ступинской больницы рассказал о травмах двух реанимированных после обрушения надземного перехода. У них диагностировали перелом основания черепа.

    Обрушение металлического надземного перехода произошло на складе французской компании в поселке Октябрьском в воскресенье утром. В результате люди получили переломы и ушибы, а также ожоги от горячей воды.

    Новости SMI.FM