Предприятие выплатит компенсации пострадавшим при обрушении надземного перехода в Ступине

Гражданам Киргизии, пострадавшим при обвале надземного перехода в Ступине, компания выплатит компенсацию. Об этом заявила первый секретарь посольства Киргизии Алмаш Алтымышева.

В посольстве подтвердили, что при крушении все пострадавшие — граждане Киргизии. Четыре из 51 человека находятся в тяжелом состоянии.

«Сейчас выехали на место несколько консулов, также представители МВД Киргизии и госмиграции. Руководство фирмы заверили сотрудников посольства, что будет оказана материальная помощь. И ведется работа со страховыми компаниями, чтобы медицинскую страховку сделать на покрытие лечения», — передает «Подъем» слова Алтымышевой.

По ее словам, есть версия, что пострадавшие работали в компании нелегально. Но этим вопросом специалисты займутся отдельно. Пока официальной информации о причинах обрушения нет.

Ранее врач Ступинской больницы рассказал о травмах двух реанимированных после обрушения надземного перехода. У них диагностировали перелом основания черепа.

Обрушение металлического надземного перехода произошло на складе французской компании в поселке Октябрьском в воскресенье утром. В результате люди получили переломы и ушибы, а также ожоги от горячей воды.