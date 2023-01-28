Подмосковье 28 января 2023, 15:21 Предприятие Воскресенска разработает новые виды трубопроводной арматуры на сумму 400 миллионов рублей

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Научно-производственное объединение «Аста» начинает разработку новых видов продукции. С 2019 года компания производит регулирующую и специальную трубопроводную арматуру. Ее используют в теплоснабжении, паровых системах и промышленных средах.

«Нашими заказчиками являются компании, работающие в различных отраслях промышленности: тепловые пункты ЖКХ, пищевые предприятия, фармацевтические, бумажно-химические, нефтехимические», — заявил учредитель предприятия Евгений Синодов.

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По его словам, товары продают через дистрибьюторов не только в нашей стране, но и в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане.

Недавно компания арендовала новое помещение, сейчас там делают ремонт. Благодаря расширению предприятие предоставит дополнительные 50 рабочих мест.

В прошлом году «Аста» получила два гранта на общую сумму 400 миллионов рублей и еще один — на 60 миллионов от фонда развития промышленности.

«Это оказало серьезную поддержку, и мы благодаря этому смогли высвободить собственные средства и уже начать разработку целого ряда продукции. Сейчас в разработке порядка 36 типов новой продукции», — пояснил Евгений Синодов.

По его подсчетам, предприятие начнет производство новых видов товаров через три-четыре года.

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