Подмосковье 18 мая 2023, 03:40 Предприятие в Ступине и фермер из Истры победили на конкурсе по охране труда Министерство социального развития Московской области

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В Московской области подвели итоги конкурса на «Лучшую организацию работ в сфере охраны труда среди организаций по производству молочных продуктов». Первое место заняло ЗАО «Леонтьево» из Ступина, а второе — глава крестьянско-фермерского хозяйства Олег Сирота из Истры, сообщили в министерстве социального развития региона.

Во время совещания руководителей фермерств и заводов молочной продукции прошло награждение победителей. Мероприятие приурочили к Всемирному дню охраны труда.

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Олег Сирота предложил сделать Истринскую сыроварню площадкой для проведения мероприятий по охране труда. Работникам предприятия напомнят о правилах безопасности на производстве. Также мероприятия позволят предупредить появление профессиональных заболеваний, уменьшить неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть при выполнении производственных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

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