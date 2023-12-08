Подмосковье 08 декабря 2023, 10:04 Предприятие в Щелкове построит новый цех по производству средств защиты растений Телеканал «360»

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Предприятие «Щелково Агрохим» строит новый цех по производству средств защиты растений. Там будут выпускать фунгициды, инсектициды и протравители семян, разработанные учеными компании.

Акционерное общество «Щелково Агрохим» вскоре откроет новый цех, равных которому в России нет. На месте старого корпуса построили современное здание, в котором уже идет монтаж оборудования для нового цеха.

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«Здесь вы видите 28 реакторных узлов слева и справа. Одновременно здесь может готовиться не менее десятка препаратов. А полностью автоматизированное линия розлива и упаковки без участия человека будут сразу выдавать четыре потока упакованных препаратов», — рассказал генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Новый цех строится в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано между предприятием «Щелково Агрохим» и правительством Московской области в рамках Петербургского экономического форума в 2022 году.

Депутат Московской областной Думы, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин посетил объект с рабочим визитом. Он проверил ход выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

«Понятно, что „Агрохим“ — это гордость городского округа Щелково, но это достояние и Московской области, и нашей страны. Это стыковка с самым главнейшим сектором — сельским хозяйством. Это продовольственная безопасность нашей страны», — отметил депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

По его словам, в Московской области первостепенное значение отводится развитию промышленности. Созданы все условия для расширения действующих производств и привлечения новых инвесторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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