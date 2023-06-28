Подмосковье 28 июня 2023, 14:41 Предприятие в Наро-Фоминске разработало собственную технологию по выращиванию рыбы Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Специалисты предприятия «Аквафабрика» в Наро-Фоминске разработали новую технологию по выращиванию осетров, клариевых сомов и форели. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Команда инженеров и ихтиопатологов разработала установки для малых крестьянско-фермерских хозяйств, которые адаптированы к российским климатическим условиям, позволяющие выращивать от 15 до 50 тонн рыбы в год», — добавил Филимонов.

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В условиях замкнутого цикла рыба растет в два и три раза быстрее, чем в открытых водоемах. За три месяца из малька можно получить рыбу до 400 граммов, а за семь месяцев — форель весом от килограмма. Благодаря фильтрации и кормам рыба не болеет.

На данный момент разработчики готовы передавать опыт коллегам и тиражировать технологию.

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