Подмосковье 09 апреля 2023, 21:21 Предприятие в Луховицах наладило производство 120 тонн козьего молока ежедневно

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Предприятие в Луховицах нарастило производство молока до 120 тонн ежедневно. Ферма «Былинкино» содержит более 200 коз альпийской породы.

Ирина Малова является начальником животноводческого комплекса. Дойка, кормление и забота о малышах — все это на плечах хрупкой женщины. Она работает на ферме седьмой год, начинала обычной дояркой.

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«Нравится мне сельское хозяйство. Давно мечтала об этом. Сначала, когда была маленькая, хотела поступить, но родители не разрешили, и все-таки вернулась», — заявила Малова.

В Луховицах ежегодно работникам сельского хозяйства вручают премии имени Героев Социалистического труда. В этом году среди почти 30 передовиков оказалась и Ирина Малова. Лучшие доярки, механизаторы, аграрии, ветеринарные врачи и главы крестьянских фермерских хозяйств получили сертификаты на сумму от 70 до 200 тысяч рублей.

«Городской округ Луховицы имеет такую традицию — ставить в сельском хозяйстве рекорды, и сегодня у нас премии Героев Соцтруда. Мы вспоминаем героев прошлых лет и в тоже время чествуем современных героев — героев сегодняшнего дня», — сообщил глава округа Сергей Тимохин.

За последние 10 лет в округе ввели в оборот более 20 тысяч гектаров земли. В прошлом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил главе Луховиц премию «Прорыв года» в номинации «Лучший в сельском хозяйстве».

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