Подмосковье 22 марта 2023, 15:10 Предприятие в Домодедове произвело более 25 тысяч тонн овощных и ягодных смесей за два года Пресс-служба "Мираторг"

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Компания «Мираторг» в Домодедове произвела за два года более 25 тысяч тонн овощных и ягодных смесей. Предприятие делает свыше 30 видов этих продуктов.

«Помимо классических смесей, выпускают и линейку „Фермерские продукты“ — это сытные овощные смеси, в состав которых входят свежезамороженные травы, такие как петрушка, укроп и базилик», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

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Недавно компания начала выпускать замороженную черную смородину. Ягода богата витамином С. Также компания делает моноовощи, например только брокколи, цветную капусту, фасоль, и смеси «Мексиканская», «Итальянская», «Карибская», «Гавайская», «Овощи-гриль».

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Большую часть работы на предприятии выполняют роботы. Благодаря автоматике отсутствует контакт людей с продуктами, что позволяет обеспечить наибольшую стерильность.

Продукцию производят в основном из собственного сырья. Овощи выращивают в Тульской области. Смеси обрабатывают горячим паром и быстро их охлаждают. Это сокращает время приготовления продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Московскую кофейню на паяхъ» в Рузском округе. Это единственное предприятие России, где производят сублимированный цикорий.

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