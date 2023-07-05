Подмосковье 05 июля 2023, 08:28 Предприятие в деревне Сухарево проверят после жалобы жителей на неприятный запах

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Жители деревни Сухарево пожаловались на предприятие, расположенное на территории бывшего молочного завода. Администрация Мытищ инициировала проверку.

Жителей беспокоит неприятный запах от деятельности предприятия.

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«Мы немедленно направили официальные обращения в контрольные органы с просьбой провести внеплановую проверку данного предприятия. Тщательно мониторим ситуацию и придерживаемся принципа, что хотя развитие экономики является важным фактором, деятельность предприятий не должна сопровождаться неудобствами для жителей и нарушать действующее законодательство», — рассказал директор управления экологии администрации Мытищ Артур Суворов.

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