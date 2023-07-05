05 июля 2023, 08:28
Предприятие в деревне Сухарево проверят после жалобы жителей на неприятный запах
Жители деревни Сухарево пожаловались на предприятие, расположенное на территории бывшего молочного завода. Администрация Мытищ инициировала проверку.
Жителей беспокоит неприятный запах от деятельности предприятия.
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«Мы немедленно направили официальные обращения в контрольные органы с просьбой провести внеплановую проверку данного предприятия. Тщательно мониторим ситуацию и придерживаемся принципа, что хотя развитие экономики является важным фактором, деятельность предприятий не должна сопровождаться неудобствами для жителей и нарушать действующее законодательство», — рассказал директор управления экологии администрации Мытищ Артур Суворов.
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Мытищи
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