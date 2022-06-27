Предприятие в Богородском округе получило новые возможности для электроснабжения

Энергетики в Московской области обеспечили мощностью еще одно предприятие, которое расположено на территории Богородского городского округа. Это ООО «Агродеталь», которое занимается оптовой торговлей сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, в том числе тракторами.

Это предприятие находится в поселке Большое Буньково. Чтобы его расширить, требовалась мощность 135 киловатт. Для этого на трансформаторной подстанции провели работы по замене самого трансформатора, организовали учет энергии, установили новые устройства релейной защиты и автоматики, а также выполнили некоторые другие задачи.

Подать заявку на подключение к электроснабжению в Московской области можно на официальном портале компании «Россети Московский регион» в интернете. Кроме того, можно лично обратиться в центры обслуживания клиентов или позвонить по номеру 8 (800) 220-0-220.