Предприятие Реутова запустило производство текстиля для мобилизованных жителей | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 03:18 Предприятие Реутова запустило производство текстиля для мобилизованных жителей В Реутове «Интертекстиль» начал делать эластичные бинты и чулки для участников СВО

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Предприятие «Интертекстиль» открыло линию производства текстиля для мобилизованных жителей Реутова. Для бойцов выпускают эластичные бинты, чулочные изделия и фиксаторы повязок. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Изделия нашего предприятия по производству текстильной продукции востребованны в аптечках бойцов, выполняющих задачи в специальной операции. Организация понимает всю важность и серьезность вопроса — производство перешло в 24 часовой формат, коллеги работают посменно», — рассказал Каторов.

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Он добавил, что из числа сотрудников организации на службу призвали двоих работников. Глава Реутова напомнил, что семьи мобилизованных могут обратиться на муниципальную «горячую» линию, позвонив по номеру 8(495)528-75-92.

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«Также мы сами обзваниваем и обходим семьи, членов которых призвали в рамках частичной мобилизации, для выявления вопросов, требующих нашего вмешательства», — отметил Каторов.

Как уточнили в пресс-службе, все мобилизованные жители Реутова ранее служили и являются офицерами, сержантами и рядовыми запаса. Все они имеют опыт участия в боевых действиях или обладают востребованными военно-учетными специальностями.