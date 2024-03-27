Подмосковье 27 марта 2024, 11:29 Предприятие по выпуску нержавеющих труб в Электростали расширит производство Телеканал «360»

Читать 360tv в

Предприятие «Русинокс» расширит производство в Электростали. Кроме нержавеющих труб, там начнут выпускать и нержавеющие листы. Уже готов новый цех площадью восемь тысяч квадратных метров. Вскоре начнется монтаж оборудования.

Производственная мощность этого завода — тысяча тонн электросварных труб в месяц. Из них делают перила, полотенцесушители, применяют в пищевой промышленности, например на заводах по производству молока или кваса.

Реклама

Компания «Русинокс» существует на рынке 14 лет. Начинали с двух линий по выпуску круглых и профильных труб. Сейчас работают шесть конвейеров, а предприятие не только закрывает спрос российского рынка, но и экспортирует в страны СНГ.

«Это позволяет нам выпускать достаточно большое количество труб с высоким качеством. Мы смело конкурируем с европейскими производителями, а 2023 год закончили с объемом производства более 11,5 тысячи тонн продукции. Такое количество позволило нам быть первыми в нашей отрасли», — рассказал коммерческий директор завода «Русинокс» Сергей Менжуров.

Сегодня на предлприятии работают более 120 человек. Специалистов готовят здесь самостоятельно. На работу берут даже без опыта и учат с нуля в собственном произхводственном университете.

«Работая в классах и общаясь с молодыми людьми, мы видим этот уникальный опыт. Наверное, с точки зрения скорости подготовки персонала — это самый лучший вариант с учетом того, что сегодня проблем с заказами нет, а проблема с тем, кто встанет за станки», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Кроме кадров, существует еще одна проблема, с которой сталкиваются производители — это подбор новых поставщиков оборудования, комплектующих и сырья. Тема на контроле в торгово-промышленной палате региона. Там предлагают бизнесу кооперацию — взаимовыгодное решение проблемы.

«Торгово-промышленная палата и наши предприятия сегодня занимаются кооперацией. То есть ищут на рынке в Подмосковье или других регионах предприятия, которые смогут поставить те или иные узлы, агрегаты для производства конечного изделия», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Не смотря на санкции, «Русинокс» работает и расширяет производство. В планах компании выйти на новые рынки сбыта — Среднюю Азию и Африку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».