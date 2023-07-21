Подмосковье 21 июля 2023, 17:46 Предприятие по выпуску лифтов из Подмосковья улучшит производительность благодаря нацпроекту Unsplash

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Предприятие по выпуску лифтов примет участие в нацпроекте «Производительность труда». С его помощью в работу внедрят практику бережливого производства и оптимизируют процессы.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания «СК С. Т.С» выбрала в качестве пилотного потока для внедрения бережливого производства выпуск пассажирских лифтов. На участке оптимизируют производственный процесс, улучшат логистику и повысят квалификацию сотрудников.

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Нацпроект был утвержден президентом в 2018 году. Он позволяет создать условия для ежегодного прироста производительности труда на 5%. В Подмосковье его участниками стали свыше 190 предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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