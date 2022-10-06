Новые рабочие места появятся в Щелкове благодаря предприятию по ремонту техники | 360°

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Новые рабочие места появятся в Щелкове благодаря предприятию по ремонту техники

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Предприятие по ремонту сложного технологического оборудования появится в Щелкове в 2023 году. На нем будут работать с сельскохозяйственной техникой, рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова. Проект создаст 10 рабочих мест.

Для строительства предприятия земля, предназначенная для сельскохозяйственных нужд, была переведена в участок для промышленности. Как объяснила Адигамова, так делают только в некоторых случаях.

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«Перевод из категории земель сельхозназначения в земли промышленности возможен исключительно в соответствии с утверждённым генеральным планом. Так, с начала этого года в Подмосковье осуществлен перевод из одной категории в другую 175 земельных участков общей площадью порядка 830 гектаров», — сказала она.

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Площадь предприятия составит 700 квадратных метров. На нем будут ремонтировать сельхозтехнику: ковши, культиваторы и другое оборудование. В проект инвестируют около 14 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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